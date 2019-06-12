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12.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина получила от Литвы боеприпасы советского производства

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Патроны
Патроны.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

Украина получила от Литвы боеприпасы к стрелковому оружию советского производства, об этом сообщило оборонное ведомство балтийской страны.

"Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены на Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии", – сообщило литовское ведомство, передает ТАСС.

Стоимость переданных боеприпасов составляет 255,5 тыс. евро, передача проходила в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к участию в международных операциях НАТО и ЕС.

В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали "черметом", в торжественной обстановке принимал украинский президент Петр Порошенко.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Литва
США
Украина
Проекты
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