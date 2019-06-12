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12.06.2019
Известия.ru

Space Adventures начнет отправлять космических туристов на кораблях Boeing

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Источник изображения: Фото: NASA

Компания Space Adventures, единственный в мире оператор космического туризма, открыла сбор заявок на полеты к Международной космической станции (МКС) на корабле Starliner производства компании Boeing, говорится на сайте компании. Также полет возможен на российском корабле "Союз".

Раньше туристов отправляли только на "Союзах", передает "РИА Новости".

В 2001-2009 годах Space Adventures отправила в космос семерых туристов. Американец Чарльз Симони побывал на орбите дважды.

В конце мая компания "КосмоКурс", которая развивает российский частный космический туризм, заявила, что намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен. В ходе испытания датчики измерят перегрузки, удары, температуру и влажность на борту. Первый настоящий полет запланирован на 2023 год, рассказал директор компании Павел Пушкин.

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Россия
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Проекты
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Союз ПКК
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