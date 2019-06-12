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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

Генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав Росгвардии с Днем России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Уважаемые коллеги, боевые друзья, дорогие ветераны! Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём России!

Это праздник любви и уважения к Родине, символизирующий национальное единство и сплоченность многонационального народа нашей великой державы, его приверженность идеалам свободы, мира, равенства и справедливости. Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей страны, увлеченно и ответственно строит ее настоящее и с уверенностью смотрит в ее будущее. 

Патриотизм, беззаветная преданность Отечеству и богатейшие трудовые и ратные традиции неизменно составляли основу развития российского государства в самые сложные периоды его истории. 

Поддержание мира и спокойствия на просторах нашей необъятной Отчизны продолжает оставаться первостепенной задачей и сегодня. 

Войска национальной гвардии, как одно из важнейших звеньев обеспечения национальной безопасности, каждодневными конкретными делами доказывают верность своей стране. Личный состав войск надежно и ответственно выполняет поставленные задачи, вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета и независимости государства, противодействия криминалитету и экстремистским угрозам, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. 

Уверен, что личный состав и впредь будет достойно обеспечивать безопасность граждан нашего государства. 

Желаю всему личному составу и ветеранам войск счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России!

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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