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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

Балтийцы демонстрируют натовцам, кто в море хозяин

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Балтийском флоте начались большие маневры с участием кораблей и авиации. Мероприятия боевой подготовки проходят на фоне стартовавших 9 июня на Балтике учений ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2019. В них задействованы 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов НАТО.

В морских полигонах две ударные группы БФ в составе МРК "Серпухов", "Зеленый Дол", "Пассат" и "Ливень" выполнили электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по мишеням на берегу, расположенным на значительном удалении. Все цели успешно поражены. Отметим, что стрельбы проходили в сложной помеховой обстановке, искусственно созданной для усложнения задачи.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации БФ отработали нанесение ударов по надводным целям, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 бомбардировщики выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, после чего успешно уничтожили мишени, изображавшие отряд кораблей условного противника.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Продукция
Су-24
Су-27
Проекты
21631 Буян-М
NATO
БФ
Военные учения
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