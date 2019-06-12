Балтийцы демонстрируют натовцам, кто в море хозяин

На Балтийском флоте начались большие маневры с участием кораблей и авиации. Мероприятия боевой подготовки проходят на фоне стартовавших 9 июня на Балтике учений ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2019. В них задействованы 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих из 18 стран-членов НАТО.

В морских полигонах две ударные группы БФ в составе МРК "Серпухов", "Зеленый Дол", "Пассат" и "Ливень" выполнили электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей, а также по мишеням на берегу, расположенным на значительном удалении. Все цели успешно поражены. Отметим, что стрельбы проходили в сложной помеховой обстановке, искусственно созданной для усложнения задачи.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации БФ отработали нанесение ударов по надводным целям, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 бомбардировщики выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, после чего успешно уничтожили мишени, изображавшие отряд кораблей условного противника.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)