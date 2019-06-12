Business Insider (США): Россия обвиняет американский корабль в создании опасной ситуации, которая едва не привела к столкновению

Однако эксперты в военно-морской области указывают на пробелы в предлагаемой Россией трактовке событий, отмечает автор. Но их "указания" весьма своеобразны: "Если американский крейсер на самом деле осуществлял операцию по посадке вертолета", то преимущество — у него. А если нет? То преимущество — у нашего эсминца: он приближался справа, следовательно, имел право прохода. Или — предупреждать надо…

Крейсер "Чанселлорсвилл" военно-морских сил США и российский эсминец "Адмирал Виноградов" едва не столкнулись в пятницу в водах Тихого океана.

После этого обе стороны стали обвинять друг друга в этом инциденте, но при этом только Военно-морские силы США представили фото- и видеоматериалы для подкрепления своих утверждений.

Отставной капитан военно-морских сил США проанализировал представленные данные и пришел к выводу, что российский корабль явно нарушил правила навигации в международных водах.

После того как Военно-морские силы США обвинили Россию в "небезопасном и непрофессиональном" поведении на море после опасного сближения в пятницу между российским эсминцем и американским крейсером, Россия быстро выступила с заявлением, опровергающим американскую версию событий.

Обе стороны обвинили друг друга в опасном сближении - оно было достаточно близким для того, чтобы американские моряки смогли разглядеть российских моряков, загорающих на верхней палубе своего корабля. Однако один эксперт, ознакомившийся с представленными Военно-морскими силами США видеоматериалами, пришел к выводу о том, что вина в создании ситуации, которая едва не привела к столкновению, лежит на русских, которые "действовали опасным и безрассудным образом".

По мнению представителей Военно-морских сил США, американский крейсер "Чанселлорсвилл" класса "Тикондерога" и российский эсминец "Адмирал Виноградов" чуть было не столкнулись в тот момент, когда российский корабль оказался в 15 метрах (50 футах) от американского корабля, когда тот готовился к посадке на его борт вертолета в акватории Филиппинского моря. Россия утверждает, что американский корабль "Чанселлорсвилл" взял курс, который мог привести к столкновению с российским кораблем в Восточно-Китайском море, где два корабля приблизились друг к другу на расстояние 50 метров (150 футов).

"В то время как корабль Военно-морских сил США "Чанселлорсвилл" готовился к посадке на борт своего вертолета, следуя прямым курсом с постоянной скоростью, российский корабль DD572 появился сзади и справа от "Чанселлорсвилла", затем ускорил ход и приблизился на опасную дистанцию, составившую примерно 15 - 30 метров (50-100 футов)", - подчеркивается в заявлении 7-го флота США. Кроме того, там было сказано, что американский корабль был вынужден дать полный задний ход, чтобы избежать столкновения.

Россия выступила со своим заявлением и обвинила в опасном сближении Военно-морские силы США.

"Американский крейсер "Чанселлорсвилл" неожиданно изменил курс, пересек курс российского эсминца "Адмирал Виноградов" и в результате оказался на расстоянии всего примерно 50 метров от него, - подчеркивается в заявлении российского Тихоокеанского флота. - Для предотвращения столкновения команда эсминца "Адмирал Виноградов" была вынуждена предпринять чрезвычайный маневр".

Российские средства массовой информации ссылаются на правило преимущественного прохода и утверждают, что корабль, приближающийся справа, с правого борта, имеет преимущественное право прохода. На самом деле это правило для обычной ситуации пересечения курсов, но в данном случае происходило что-то еще.

Военно-морские силы США опубликовали фото- и видеоматериалы. Ознакомившись с ними, американский капитан в отставке пришел к выводу, что право преимущественного прохода было у американского крейсера, - а Россия нарушила существующие правила.

"Если американский крейсер на самом деле осуществлял операцию, связанную с посадкой вертолета. Это бьет все остальное, - подчеркнул капитан в отставке Рик Хоффман (Rick Hoffmann), имеющий опыт командования кораблями. - Если американский крейсер был занят посадкой своего вертолета, то он находился в особом положении, и ему в таком случае обеспечивается право преимущественного прохода для поддержания курса и скорости. У него было право преимущественного прохода".

В данном случае крейсер "Чанселлорсвилл" считается "кораблем с ограниченной возможностью маневрирования". Корабль в подобной ситуации признается "судном, обеспечивающим взлет или посадку летательного аппарата". Таковы международно-признанные правила навигации по предотвращению столкновений на море.

Более того, российский эсминец, судя по всему, приближался сзади (с кормы) на высокой скорости и под таким углом, который свидетельствует о маневре обгона, а не о пересечении курса. В таком случае тот корабль, который обгоняется (американский корабль), имеет преимущественное право прохода.

Российский корабль "явно приближался со стороны кормы, он явно пытался приблизиться к американскому крейсеру, он явно нарушал правила навигации и подвергал риску американский корабль, - отметил Хоффман. - Очевидно, что русские действовали опасным и безрассудным образом".

По его мнению, кильватерный след показывает, что "русские несколько раз меняли курс", и это еще одно доказательство того, что российский эсминец умышленно пытался сблизиться с американским крейсером.

Еще одним признаком того, что это могла быть спланированная провокация со стороны русских, состоит в том, что российские моряки в это время загорали на вертолетной площадке. Если бы российский корабль опасался возможного столкновения, то скорее всего в такой ситуации был бы задействовал весь личный состав.

Вероятнее всего, прозвучал бы сигнал тревоги, и матросы поспешили бы на командные пункты дивизиона обеспечения живучести или готовились бы к столкновению.

Такого рода сближения, как в случае крейсера "Чанселлорсвилл" и эсминца "Адмирал Виноградов", особенно опасны, поскольку сложно маневрировать в ограниченном пространстве, а прямое столкновение может повредить корабли и привести к гибели членов экипажей.

"В отличие от автомобиля, у корабля нет тормозов, поэтому единственный способ замедлить движение состоит в том, чтобы дать задний ход, - отметил недавно в беседе с корреспондентом веб-сайта "Бизнес инсайдер" Брайан Кларк (Bryan Clark), эксперт в области морской навигации и бывший офицер Военно-морских сил США. - Необходимо время для снижения скорости, поскольку сопротивление воды намного меньше сопротивления дорожного полотна. На море тормозной путь соответствует многократно умноженной длине корабля".

Поскольку длина американского крейсера составляет 172 метра (567 футов) и он не может быстро развернуть корпус направо или налево, то дистанция в 15 метров (50 футов) является опасной.

"Если кто-то осуществляет подобный маневр, то в таком случае действительно сложно замедлить ход, остановиться или быстро совершить маневр для предотвращения столкновения", - подчеркнул он.

Райан Пикрелл (Ryan Pickrell)