Представлены приборы разведки для "Ратника"

Казанское предприятие представило новые оптические приборы разведки. Предполагается, что они станут частью перспективного комплекса боевой экипировки "Ратник".

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В эти дни на базе 3-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации проходит специализированная выставка. В рамках мероприятия одно из казанских предприятий, "Швабе - Технологическая лаборатория", представило оптические изделия для наведения и наблюдения за объектами.

Наибольший интерес посетители выставки проявили к элементам боевой экипировки "Ратник", а конкретнее – ко всесуточным приборам разведки. Кроме того, специалистов интересовал прицельный комплекс с обзорной телевизионной камерой. Эту информацию озвучил генеральный директор предприятия Андрей Коньков – его слова цитирует пресс-служба организации.

Представители "Швабе" также продемонстрировали иные наблюдательные приборы. В их числе оказались оптико-электронный блок, телевизионный дальномерный модуль, лазерный прибор разведки, а также теле-тепловизионный визир-дальномер.

Казанское предприятие считает, что участие холдинга в подобных мероприятиях дает хорошие возможности для "оценки потенциала отечественной продукции с позиции конечного потребителя".

Холдинг "Швабе" входит в корпорацию "Ростех". Предприятие разрабатывает и производит уникальные технологии, связанные со сферами оптических материалов и низкотемпературной оптики, акустооптики, а также высокомощных лазеров.