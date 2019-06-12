Источник: довыведение спутника "Ямал-601" проходит штатно по разработанной программе

Завершить маневры, как и было заявлено ранее, планируется в начале июля, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"У спутника все штатно. Все маневры по разработанной программе ", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, завершить их, как и было заявлено ранее, планируется в начале июля.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Позже в пресс-службе компании - заказчика спутника "Газпром космические системы" сообщили ТАСС, что производитель "Ямала-601" (европейская компания Thales Alenia Space) принял решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата отмечал, что о его отказе речь не идет.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что на "Ямале-601" произошел сбой в работе этого двигателя, который выдал неправильный вектор тяги, после чего был отключен с Земли. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел.

6 июня специалисты выполнили первый маневр по довыведению спутника связи. Программа полета "Ямала-601" предусматривает многократное повторение подобных маневров, отмечается в сообщении.