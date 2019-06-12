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12.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция возмутилась резолюцией США по С-400

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

В Анкаре назвали неприемлемой угрозой осуждение палатой представителей США покупку Турцией С-400 у России.

Резолюция под названием "Выражение обеспокоенности о союзе США и Турции", одобренная палатой представителей США в понедельник, призывает Турцию отказаться от С-400 под угрозой санкций.

МИД Турции заявил, что внешняя политика и судебная система страны очерняется несправедливыми и необоснованными обвинениями в этом документе, передает Reuters.

"Недопустимо принимать решения, которые не способствуют усилению взаимного доверия, сохранять в повестке дня язык угроз и санкций и устанавливать различные искусственные дедлайны", – заявили в Анкаре.

Ранее турецкие летчики, проходящие обучение на авиабазе Люк в США, прекратили тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках F-35.

Напомним, Пентагон выдвинул ультиматум Анкаре, заявив, что США свернут сотрудничество по F-35, если до 31 июля Турция не откажется от С-400. После этого Турция отправила в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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