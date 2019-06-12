Опубликовано видео уничтожения современного американского броневика советским пулеметом

В Сети появилось видео уничтожения хуситами современного броневика американского производства с помощью старого советского пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.

Сторонники движения "Ансар Аллах" в Йемене подбили современный броневик Oshkosh M-ATV, когда он ехал по дороге возле позиций хуситов. Одна из пуль, судя по всему, пробила бак с топливом, в итоге машина воспламенилась. Находящихся внутри людей спасло то, что горящая машина смогла заехать на укрытие на дороге, сообщает "Российская газета".

При этом, как заявляли разработчики, топливный бак на броневике специально разработан так, чтобы исключить взрыв или пожар.

В январе в Сети также появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене.

Сергей Гурьянов