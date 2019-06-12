Войти
12.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео уничтожения современного американского броневика советским пулеметом

78
0
0
Война в Йемене
Война в Йемене.
Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео уничтожения хуситами современного броневика американского производства с помощью старого советского пулемета ДШКМ калибра 12,7 мм.

Сторонники движения "Ансар Аллах" в Йемене подбили современный броневик Oshkosh M-ATV, когда он ехал по дороге возле позиций хуситов. Одна из пуль, судя по всему, пробила бак с топливом, в итоге машина воспламенилась. Находящихся внутри людей спасло то, что горящая машина смогла заехать на укрытие на дороге, сообщает "Российская газета".

При этом, как заявляли разработчики, топливный бак на броневике специально разработан так, чтобы исключить взрыв или пожар.

В январе в Сети также появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
США
Продукция
M-ATV
Компании
Oshkosh
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
17.12.2018
Эхо войны: "афганские" БМП-2Д и Т-62М заметили в Узбекистане
02.04.2018
Современный американский броневик получил советскую зенитную пушку
15.12.2017
Бойня в Йемене: "Кайманы" отправились вслед за "Абрамсами"
21.04.2010
Танки мятежевойны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра