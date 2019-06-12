Су-35С и МиГ-31 на учениях в Приморском крае выполнили пуски ракет "воздух-воздух" (Видео)

В рамах практической части летного учения, которое состоялось на базе истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, истребители отработали прикрытие стратегических объектов.

Боевые пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух" выполнили экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ (видео).

По легенде учения группа самолетов условного противника вторглась в воздушное пространство в зоне ответственности округа с целью нанести авиаудары по стратегически важным объектам, в том числе энергетическим.

Для отражения авиаудара летчики Су-35С и Миг-31БМ выполнили более 20 пусков ракет, успешно поразив специальные воздушные мишени – осветительные авиабомбы, которые были сброшены с самолетов Су-30СМ.

Помимо этого летным составом двух авиачастей отработаны приемы ведения наступательного и оборонительного воздушного боя, выполнены элементы сложного пилотажа.