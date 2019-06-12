Эстонская армия испытывает боевых роботов

Эстонские военные учатся применять роботов на поле боя. Вчера, 10 июня, портал janes.com сообщил о том, что вооружённые силы Эстонии впервые применили боевого робота THeMIS на учениях НАТО "Весенний шторм".

Согласно официальной информации, THeMIS использовался пехотным батальоном Сил обороны Эстонии, участвуя "в смоделированных сценариях сражений, которые включали оборонительные и наступательные манёвры в сельской и городской среде".

Роботизированная боевая платформа THeMIS разработана эстонской компанией Milrem, и впервые была презентована в 2016 году. На учениях "Весенний шторм" эстонские солдаты использовали THeMIS, вооружённый дистанционно управляемым модулем FN Herstal's deFNder с 12,7-мм пулемётом и системой кругового обзора ANTARES.

Робот THeMIS на учениях НАТО "Весенний шторм". Источник изображения: janes.com

"Вооружённый робот использовался в реальных тактических сценариях для поддержки боевой операции пехотных подразделений. Это позволило нам оценить возможности THeMIS и увидеть, насколько хорошо вооружённая машина работает на разных территориях, какова фактическая дальность связи, и как машина повышает ситуационную осведомлённость", — рассказал Герт Ханкевиц, директор по экспорту Milrem Robotics.

Аббревиатура THeMIS расшифровывается как Tracked Hybrid Modular Infantry System (гусеничная гибридная модульная пехотная система). Ключевой особенностью платформы по сравнению с разработками других компаний является её повышенная модульность. Эстонская разработка имеет два независимых гусеничных блока шасси и приводится в движение с помощью электромотора, который может работать от аккумуляторных батарей или дизельного генератора. Оба варианта питания обеспечивают платформе восьмичасовой запас хода.

Стандартные размеры платформы – 2,5?2?0,6 м, масса – 700 кг, полезная нагрузка – 700 кг. Роботы на её основе развивают скорость до 50 км/ч, способны работать в полностью автономном режиме, объединённой группой и дистанционно управляются оператором.