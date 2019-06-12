Войти
12.06.2019
Военное обозрение

Авианосная группа ВМС Китая прошла неподалёку от Окинавы

61
0
0

Японские СМИ сообщают о том, что ВМС Китая направили свой авианосец "Ляонин" "к водам Японии". В сообщениях репортёров, ссылающихся на командование силами самообороны Японии, заявлено о проходе авианосца "Ляонин" между островами Окинава и Мияко, принадлежащими Стране восходящего солнца.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com, SINA

Известно, что "Ляонин" в составе авианосной группы отправился в поход в Тихий океан. При этом в качестве своеобразных ворот командиром авианосца ВМС НОАК был избран участок акватории между упомянутыми японскими островами.

В сообщении NHK говорится о том, что ВМС Японии осуществляют наблюдение за китайским авианосцем. Для этого задействованы несколько японских эсминцев. Добавляется, что при прохождении между Окинавой и Мияко "Ляонин" и другие корабли авианосной группы КНР в территориальные воды Японии не заходили, морских границ не нарушали.

Однако прохождение китайского авианосца неподалёку от Окинавы взбудоражило американцев. Причиной является то, что в японской префектуре Окинава располагаются сразу несколько военных баз США.

Известно, что в дальний поход помимо "Ляонина" в составе группы отправились эсминец 051С "Шицзячжуань" и судно снабжения проекта 901 "Озеро Хулунь" ("Хулунь-Ху").

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com, SINA

Для слежения за китайскими кораблями в воздух был поднят самолёт P-3C "Орион".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
P-3 Orion
Проекты
Авианосец
Похожие новости
20.04.2017
ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра