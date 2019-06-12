Авианосная группа ВМС Китая прошла неподалёку от Окинавы

Японские СМИ сообщают о том, что ВМС Китая направили свой авианосец "Ляонин" "к водам Японии". В сообщениях репортёров, ссылающихся на командование силами самообороны Японии, заявлено о проходе авианосца "Ляонин" между островами Окинава и Мияко, принадлежащими Стране восходящего солнца.

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Известно, что "Ляонин" в составе авианосной группы отправился в поход в Тихий океан. При этом в качестве своеобразных ворот командиром авианосца ВМС НОАК был избран участок акватории между упомянутыми японскими островами.

В сообщении NHK говорится о том, что ВМС Японии осуществляют наблюдение за китайским авианосцем. Для этого задействованы несколько японских эсминцев. Добавляется, что при прохождении между Окинавой и Мияко "Ляонин" и другие корабли авианосной группы КНР в территориальные воды Японии не заходили, морских границ не нарушали.

Однако прохождение китайского авианосца неподалёку от Окинавы взбудоражило американцев. Причиной является то, что в японской префектуре Окинава располагаются сразу несколько военных баз США.

Известно, что в дальний поход помимо "Ляонина" в составе группы отправились эсминец 051С "Шицзячжуань" и судно снабжения проекта 901 "Озеро Хулунь" ("Хулунь-Ху").

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com, SINA

Для слежения за китайскими кораблями в воздух был поднят самолёт P-3C "Орион".