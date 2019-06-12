МРК "Великий Устюг" отправился на службу в Средиземном море

Малый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото.

Малый ракетный корабль "Великий Устюг" Каспийской флотилии взял курс на Средиземное море, где заступит на боевое дежурство в составе постоянной группировки ВМФ России. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

По его словам, МРК "Великий Устюг" вышел из Севастополя и уже достиг черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

- Сегодня к исходу дня МРК войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, - рассказал Рулев.

Представитель флота отметил, что для "Великого Устюга" это второй поход в Средиземное море. Первый раз он нес службу в этом регионе с июня по октябрь 2018 года.

Справка "РГ"

МРК "Великий Устюг" - третий корабль серийного проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. В роли движителей у него выступают два водомета, которые обеспечивают осадку не более двух метров. Корабль имеет высокую маневренность и способен выполнять задачи на малых глубинах. Вооружен ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК", артиллерийскими и зенитными установками.

Юлия Крымова (Севастополь)