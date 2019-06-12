В Зеленодольске состоялась церемония спуска на воду МРК "Ингушетия"

ЦАМТО, 11 июня. На Зеленодольском заводе им. А.М.Горького в Татарстане 11 июня состоялась церемония спуска на воду МРК проекта 21631 "Ингушетия", передает "РИА Новости".

Присутствовавший на церемонии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что скоро республика отмечает 27-ю годовщину, но "впервые получает такой подарок".

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников поздравил судостроителей Зеленодольска от имени главкома ВМФ Николая Евменова.

"Ингушетия" – уже восьмой в серии кораблей проекта 21631. Эти многоцелевые корабли класса "река-море" строятся на Зеленодольском заводе с 2010 года. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Семь таких кораблей уже несут службу в составе ВМФ России. Еще два строятся на стапелях завода в Татарстане. Корабли этого проекта "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии наносили удары ракетами "Калибр" по объектам запрещенной группировки "Исламское государство" в Сирии.

По данным "Зеленодольского проектно-конструкторское бюро", спроектировавшего корабли этой серии, их водоизмещение составляет около тысячи тонн, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 человек, автономность – 10 суток.

Одновременно со спуском на воду МРК "Ингушетия" в Новороссийске состоялась церемония подъема флага на патрульном корабле "Дмитрий Рогачев", также построенном на Зеленодольском заводе.

"Сегодняшний подъем Андреевского флага на новом патрульном корабле "Дмитрий Рогачев" – это продолжение реализации планов по модернизации флота", – сказал журналистам командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

"Дмитрий Рогачев" является вторым серийным кораблем проекта 22160, спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания – 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – около 1700 т, экипаж – около 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения, передает "РИА Новости".