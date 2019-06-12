Ушаков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтверждают, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, и отмечают, что все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок.

"Да, как и запланировано", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заметил, что "достигнутые договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок, и никаких проблем в двустороннем контексте нет".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.