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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Ушаков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль

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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтверждают, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, и отмечают, что все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок.

"Да, как и запланировано", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заметил, что "достигнутые договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок, и никаких проблем в двустороннем контексте нет".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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