Ушаков подтвердил, что поставки С-400 в Турцию запланированы на июль
Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В Кремле подтверждают, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, и отмечают, что все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок.
"Да, как и запланировано", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он заметил, что "достигнутые договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок, и никаких проблем в двустороннем контексте нет".
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
США требуют от Турции отказа от приобретения российских С-400.
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