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12.06.2019
Газета.ru

Забыть о вражде: как Россия и США работают в Беринговом море

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Источник изображения: gazeta.ru

Экипажи кораблей России и США провели совместное патрулирование

Российские и американские пограничники провели совместное патрулирование в Беринговом море. В ходе него не было обнаружено нарушителей, ведущих незаконный промысел водных биологических ресурсов. Патрулирование прошло в рамках подписанного в 2011 году соглашения о взаимодействии Северо-Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ РФ и 17-го района береговой охраны США.

Моряки Погранслужбы ФСБ России и Береговой охраны США провели плановое совместное патрулирование в Беринговом море, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.



В патрулировании участвовали российский корабль "Сахалин" и американский "Алекс Хейли", экипажи которых отработали взаимодействие по радиосвязи, в том числе с палубным вертолетом, и провели тренировку по использованию международного свода сигналов в ходе совместного маневрирования.

"Во время совместного патрулирования нарушителей, ведущих незаконный промысел водных биологических ресурсов в районе линии разграничения морских пространств двух стран, не обнаружено",

- указано в сообщении.

Обстановка, сложившаяся в конце 1980-х годов в территориальных водах и исключительной экономической зоне СССР и в тихоокеанском регионе, потребовала более активного взаимодействия Пограничных войск Советского Союза с береговой охраной США. Первые контакты Пограничной службы России и БОХР США в этой области устанавливались в 1990-1992 годах.

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между пограничниками Аляски и Камчатки было подписано в 1996 году. Такое сотрудничество подразумевает работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля над таможенным декларированием объектов рыбного промысла и по охране Северного морского пути между Чукоткой и Аляской.

При этом соглашение о взаимодействии Северо-Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ РФ и 17-го района береговой охраны США было подписано 22 сентября 2011 года в Петропавловске-Камчатском. Подписи под этим документом поставили генерал-лейтенант Рафаэль Даербаев и вице-адмирал Томас Остебо.

По информации пресс-службы СВПУ БО ФСБ России, соглашение предполагает осуществление совместного и поочередного патрулирования конвенционных районов Берингова моря и северной части Тихого океана, а также проведение незапланированных совместных операций в зависимости от обстановки на море. Помимо этого, возможны взаимные заходы кораблей в порты двух стран и проведение совместных учений. К тому же, стороны планируют обмениваться опытом несения службы.

Пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району обеспечивает охрану границы протяженностью более 20 тыс. км, то есть трети границы России.

В январе прошлого года в связи с ростом судоходства в Арктике Россия и США совместно разработали систему маршрутов в Беринговом море и Беринговом проливе. Всего, согласно этому плану, должно быть создано шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной опасности плавания. Совместное предложение было направлено в Международную морскую организацию.

Маршруты пролегают недалеко от берегов Аляски и Чукотки в территориальных водах США и РФ. Согласованные пути призваны помочь судам избежать мелей, рифов и островков, сократить вероятности травм на море, а также снизить число экологических катастроф. Все предложенные маршруты для местных и международных судовых рейсов при этом являются добровольными.

Сообщения о каких-либо нарушениях в этой акватории появляются не часто, но все же имеют место. В феврале прошлого года "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району сообщил, что российские пограничники задержали иностранную рыболовную шхуну в Белом море.

"В действиях капитана РШ "Си Бриз" (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун) усматриваются признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 201, 253 УК (разработка природных ресурсов континентального шельфа России без соответствующего разрешения и превышение полномочий соответственно)", - указали в сообщении.

По данным пограничного ведомства, судно использовало номера и международные радиосигналы, которые принадлежат другим судам.

Там отметили, что шхуна пыталась незаконно добыть и транспортировать краба в живом виде.

На борту судна было обнаружена нажива для орудий лова общим весом около четырех тонн. При этом документы, позволяющие вести промысел в исключительной экономической зоне РФ, как и судовой журнал у рыболовов отсутствовали. Судно конвоировали в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.

В погранведомстве обратили внимание на то, что камчатские пограничники ранее неоднократно задерживали рыболовную шхуну "Си Бриз" за нарушения режима государственной границы и незаконную транспортировку живого краба. Общая сумма назначенных иностранному юридическому лицу штрафов составила более 6,5 млн руб.


Лидия Мисник

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