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12.06.2019
Российская газета

В Краснодаре летчицы-курсантки впервые прыгнули с парашютом

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Источник изображения: rg.ru

Сегодня в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова состоялось важное событие: с парашютом прыгнули 15 девушек-курсанток, которые два года назад впервые в истории России были зачислены на курс учебного заведения.


Ясное небо без единого облачка, тихий ветер 3-4 метра в секунду - идеальные условия для новичков, которые поступили в знаменитое военное училище осень. 2017 года. На учебный аэродром в Краснодаре курсантки прибыли на рассвете. Все в вычищенных берцах, камуфляжной форме и с заплетенными в тугие косы волосами. Перед тем, как подняться в воздух, преподаватель зачитывает инструктаж. Нужно уметь правильно "отделяться" от вертолета, а главное - при приземлении свести ноги вместе, чуть согнув колени, чтобы максимально смягчить удар.

- Прыжок совершается с 800 метров из вертолета на скорости 110 километров в час, - объясняет детали предстоящего занятия старший преподаватель парашютно-спасательной подготовки (ПСС) подполковник Илья Дулатов. - Технически прыжок прост, но безопасность на первом месте, ведь при получении травмы курсант выпадает из летной практики практически на целый год. Главная ошибка - разведение ног при приземлении. Девушки прыгают с тренировочным парашютом - он раскрывается автоматически (но это только для новичков). Со временем курсанты переходят на ручное управление и на более внушительные высоты.

Подготовка к занятию длилась два месяца - в учебной программе на эти цели отводится 24 часа. Для летчика прыжки являются обязательными для допуска к будущим полетам, так как при аварийной ситуации в небе (выведенной из строя машины) экипаж должен вовремя покинуть кабину, поэтому ежегодно курсанты выполняют не менее двух прыжков.

…И вот последние минуты перед стартом. Более опытные товарищи помогают летчицам надеть парашютную систему, вес которой достигает 20 килограммов. Девушки застегивают ремни шлема, натягивают перчатки. Во всех движениях - сосредоточенность.

Спустя десять минут в небе раскрылись первых четыре купола. Заход вертолета - и вот еще четыре девушки совершили прыжок с парашютом. Полет длится в общей сложности три минуты. Поймав ветер, курсантки плавно отходят за взлетную полосу и приземляются аккуратно на поросший высокой травой полигон.

- Подлетаю к земле и вдруг понимаю, что рискую приземлиться на бетонную площадку, но все обошлось, - говорит курсантка из Санкт-Петербурга Алла Самкова. - Это уже мой второй прыжок, и скажу, он дался чуть сложнее, ведь в первый раз не понимаешь, что происходит.

- Первая мысль на земле: "Все прошло хорошо", а главное - приземление удачное, - говорит курсантка Анна Щербакова из Перми. - И теперь жду еще одного прыжка…

Кстати, Анна - именно та девушка, которая по результатам экзаменов оказалась 16-й в списке на зачисление в летное училище, отстав всего на один бал от последней зачисленной абитуриентки. Однако девушка не отступила и отправила письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой дать ей возможность осуществить свою мечту. И сегодня она сделала к ней еще один важный шаг.

Все курсантки сдали "экзамен" на "отлично" и "хорошо". По традиции авиаторов девушек, совершивших первый самостоятельный прыжок, ставят в строй и инструктор легонько шлепает их "запаской" (легким запасным парашютом).

Кстати

А осенью девушек-курсанток ожидает второй важный этап - выживание. В предгорье они будут выполнять целый комплекс упражнений с длительными переходами и прыжками в воду с высоты 600 метров.


Анна Юркова (Краснодар) Фото: Владимир Аносов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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