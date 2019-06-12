Союз медведя и дракона: в США напуганы успехами армий России и Китая

Американские эксперты с тревогой наблюдают за развитием вооруженных сил России и Китая.

Статья на эту тему вышла в издании The Hill. В своих размышлениях автор Дов Закхайм отталкивается от привычной американской "страшилки" о том, что главной угрозой для нацбезопасности США являются Китай и Россия, а вовсе не международный терроризм, Иран и Северная Корея.

Вот и недавние выступление министра обороны КНР генерала Вэй Фэнхэ в очередной раз дало повод для тревоги. На конференции "Диалог Шангри-Ла" он заявил, что "некоторые крупные страны вмешиваются в дела регионов, а затем уходят, оставляя после себя хаос".

При этом он подчеркнул, что КНР продолжит строительство военных объектов в Южно-Китайском море в ответ на присутствие боевых кораблей и самолетов США.

Российскую агрессию журналист усмотрел в двух недавних инцидентах: перехвате над Средиземным морем самолета P-8 Poseidon истребителем Су-35 и опасном сближении противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" с американским ракетным крейсером Chancellorsville.

Обозреватель акцентирует внимание на то, Китая и России сейчас активно модернезируют свои армии. У каждой из них есть свои сильные стороны. Так многие российские военные разработки прошли боевые испытания в Сирии. К тому же Москва опирается на огромную научную базу.

Китай достиг ощутимых успехов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и космических операций. Также он работает над созданием ЗРК HQ-19 и малозаметного стратегического бомбардировщика.

Обе державы преуспели в области гиперзвукового оружия. Китай в августе прошлого года испытал гиперзвуковой аппарата Xingkong-2.

А Россия разработала РС-28 "Сармат", авиационную баллистическую ракету "Кинжал" и противокорабельную ракету "Циркон".

Помимо этого создается мобильная эшелонированная система противоракетной обороны "Нудоль" (А-235) и ЗРС С-500.

Автор сомневается, что Америка может опередить Китай или Россию в области современного оружия. В качестве исключения он называет лишь технологии "стелс". По его мнению, здесь США нет равных.

А вот в том, что США отстает от России и КНР в области гиперзвука сомневаться не приходится. Согласно планам Пентагона, свое гиперзвуковую систему армия США начнет принимать на вооружение в 2023 году.

А ведь в России к этому сроку уже должны появиться новейшие средства перехвата гиперзвуковых ракет.

Аналитик сетует, что в США занимается разработками в этой сфере 20 лет, но каких-то серьезных результатов не добились.

Некоторые надежды в статье возлагаются на так называемые "черные программы". Речь идет о засекреченных военных проектах, в которых участвует лишь узкий круг специалистов. В таких условиях некогда был разработан легендарный бомбардировщик Б-2.

Однако, сетует автор, пока доступ к этим программам ограничен, они практически бесполезны для вооруженных сил США.

Их сложно включить в долгосрочные стратегические планы. И даже если в недрах этих проектов родится какое-то новое оружие, армия, случись конфликт, вряд ли рискнет его применить.

Еще один минус "черных программ" в том, что США не могут продемонстрировать союзникам и потенциальным врагам, что по-прежнему остаются военной сверхдержавой.

Олег Корякин