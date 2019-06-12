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12.06.2019
Военное обозрение

ВВС Сирии продолжают бомбардировки позиций боевиков в Хаме и Идлибе

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Арабоязычные источники пишут о начале переговоров между турецкими и российскими военнослужащими по поводу складывающейся обстановки в сирийской провинции Идлиб. Напомним, что боевики в этом сирийском регионе, а также в соседней провинции Хама, предприняли попытку наступления и нанесли артиллерийские удары по позициям САА. В итоге боевиками был получен жёсткий ответ, в том числе и с применением боевой авиации.

Источник изображения: topwar.ru

На этом фоне из Турции накануне в Идлиб вышел дополнительный военный конвой. Теперь турецкая стороны говорит о том, что необходимо добиться режима прекращения огня в зоне деэскалации. При этом турецкие военные не комментируют такого важного вопроса как источник появления артиллерийских орудий и боеприпасов к этим орудиям у боевиков.

Портал AMN сообщает, что "пока турецкие и российские военные пытаются договориться", военно-воздушные силы САР наносят ракетно-бомбовые удары на северо-западе провинции Хама, а также на юго-западе Идлиба. Целями этих ударов стали позиции и укреплённые районы террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ребрендинг запрещённой в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра").

Позиции террористов располагаются в районах Кафр-Зита, Хан-Шейхуна, Аль-Сирмании и других населённых пунктов. Напомним, что в своё время сирийская авиация была обвинена в якобы применении в Хан-Шейхуне химического оружия. Тогда в дело были брошены "Белые каски", снимавшие один фейковый ролик за другим – в том числе тот, на котором был изображён баллон якобы с хлором, пробивший бетонные перекрытия и не пробивший деревянную кровать.

На данный момент стало известно о российско-турецком решении о возможной эвакуации мирных жителей из районов боевых действий. Вся проблема в том, что вместе с мирными жителями вполне могут эвакуироваться и боевики той же "ан-Нусры", как это уже неоднократно было.

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