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12.06.2019
Российская газета

Высший пилотаж: полет летчика-испытателя на Су-30СМ сняли на видео

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Фигуры высшего пилотажа продемонстрировал летчик-испытатель Сергей Китаев на многоцелевом истребителе Су-30М2. Головокружительный полет попал на видео.

Полет на Су-30М2 снимала телекомпания "Звезда". Съемки проходили в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, сообщает Komcity News. На видео можно понаблюдать, с каким мастерством летчик-испытатель выполняет фигуры высшего пилотажа, иногда пролетая чуть ли не над верхушками деревьев, а потом круто поднимаясь в небо.

Сам летчик-испытатель Сергей Китаев сказал после полета, что не бывает двух одинаковых полетов. Каждый уникален по-своему. Нужно доверять машине и понимать, что делаешь.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Су-30
Компании
КнААЗ Гагарина
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