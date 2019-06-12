Малый ракетный корабль "Ингушетия" спустили на воду в Татарстане

На церемонии присутствовал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 11 июня. /ТАСС/. Спуск на воду восьмого в серии малого ракетного корабля проекта 21631 "Ингушетия" прошел во вторник на территории АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Военно-морской флот России пополнится многоцелевым кораблем, способным решать самые сложные задачи по охране и защите рубежей, интересов нашего государства. Наша республика, как и положено, возьмет шефство над кораблем - призывники будут бороться за честь служить на нем, это позволит поднять на новый уровень работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - сказал на церемонии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Он выразил надежду, что кадетам Горского кадетского корпуса, как и другим молодым людям, планирующим поступать в военно-морские училища, "будет доверено нести службу на этом корабле".

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море". Судна оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК".

Сейчас в составе ВМФ несут службу семь кораблей данного проекта: головной "Град Свияжск", серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Еще два корабля проекта - "Грайворон" и "Град" - находятся на этапе строительства.