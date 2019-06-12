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12.06.2019
ТАСС

Космонавтов Скворцова и Рыжикова признали годными к полету на МКС

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: В© NASA, ESA/Tim Peake

Старт экипажа корабля "Союз МС-13" запланирован на 20 июля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Член основного экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Александр Скворцов и его дублер Сергей Рыжиков признаны годными к полету по итогам заседания главной медицинской комиссии, говорится в сообщении пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина завершилось заседание главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей 60/61-й длительной экспедиции на МКС. По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

В состав медкомиссии вошли представители ЦПК, госкорпорации "Роскосмос", Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Старт экипажа корабля "Союз МС-13" запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. На этом корабле к МКС отправятся Скворцов и астронавты Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия) и NASA Эндрю Морган.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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