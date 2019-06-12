Лётчики Балтфлота отработали нанесение удара по десантному отряду "противника"
Полет истребителя Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Учебно-боевые задачи выполнены на фоне манёвров ВМС стран НАТО BALTOPS 2019
Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям "противника" в Балтийском море.
"Под прикрытием звена истребителей Су-27 лётчики выполнили полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника", - сказано в сообщении Балтфлота (БФ), которое поступило в "Интерфакс" во вторник.
Тренировки плановые, в них было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации БФ, говорится в сообщении.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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