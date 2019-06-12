Войти
12.06.2019
Интерфакс-АВН

Лётчики Балтфлота отработали нанесение удара по десантному отряду "противника"

68
0
0
Полет истребителя Су-27
Полет истребителя Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Учебно-боевые задачи выполнены на фоне манёвров ВМС стран НАТО BALTOPS 2019

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям "противника" в Балтийском море.

"Под прикрытием звена истребителей Су-27 лётчики выполнили полёты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника", - сказано в сообщении Балтфлота (БФ), которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

Тренировки плановые, в них было задействовано более десяти самолётов соединения морской авиации БФ, говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-27
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
16.04.2019
The National Interest (США): ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море — и вот почему НАТО стоит волноваться
16.04.2019
США: НАТО стоит беспокоиться из-за российского Балтфлота
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
20.08.2014
Су-34: пополнение и боевая учеба
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра