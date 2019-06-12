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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Глава МИД ФРГ призвал вывести из кризиса и укрепить ДНЯО

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник призвал к сохранению и укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Разоружение и принцип ядерного нераспространения находятся в кризисе. Это - опасность для мира на планете. Мы должны что-то противопоставить этой негативной тенденции. Хорошо, что сегодня в Стокгольме собралось много государств, которые хотят сохранить и укрепить ДНЯО", - сказал Маас перед поездкой в Стокгольм. Его цитирует пресс-служба МИД.

"Без него многие государства имели бы сейчас атомное оружие. Но сейчас договор находится в кризисе. Ядерные государства должны лучше нести ответственность за дальнейшие шаги по разоружению. Одновременно мы должны предотвратить ситуацию, в которой новые государства могли бы получить ядерное оружие", - добавил глава МИД ФРГ.

Он напомнил, что в 2020 году состоится конференция по перепроверке договора о нераспространении

"Нам нужен четкий план, чтобы укрепить архитектуру нераспространения", - убежден министр.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Германия
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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