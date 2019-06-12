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12.06.2019
Известия.ru

В России пройдет этап мирового чемпионата по авиагонкам

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Источник изображения: Фото: Red Bull

Российский этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет 15 и 16 июня в Казани.

Пилотам на легких гоночных самолетах предстоит на скорость пройти на малой высоте трассу над рекой Казанкой, размеченную 25-метровыми надувными пилонами. Самолеты при этом развивают скорость до 370 км/ч и испытывают перегрузки до 12 g. Пилот, затративший на прохождение трассы наименьшее время и набравший наименьшее количество штрафных очков, получит призовые баллы по итогам этапа.

Чемпионат мира Red Bull Air Race проводится с 2003 года. В этом году он пройдет в восемь этапов в разных странах мира, российский стал вторым из них. На первом этапе, который в феврале прошел в Объединенных Арабских Эмиратах, победителем стал чемпион 2017 года японец Ёсихидэ Муроя, который на 0,003 сек. опередил действующего чемпиона мира Мартина Шонку из Чехии.

В России этапы чемпионата Red Bull Air Race проводятся с 2017 года в Казани. За два года их посетило более 200 тыс. зрителей.

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Чехия
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