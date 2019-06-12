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12.06.2019
Lenta.ru

F-35A рекордно подешевел

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F-35A Lightning II
F-35A Lightning II.
Источник изображения: Фото: f35.com

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что меньше всех предыдущих цен на данную модель самолета, сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что по соглашению, заключенному с компанией Lockheed Martin, 12-я партия из 157 самолетов будет реализовываться со скидкой 8,8 процента по сравнению с 10-й партией, в которой истребители поставлялись по цене 89,2 миллиона долларов за машину. Также договор между производителем и военным ведомством предусматривает опцион на 13-ю и 14-ю партии F-35A Lightning II, в которых стоимость одного истребителя опустится ниже 80 миллионов долларов.

Запуск производства 12-й, 13-й и 14-й партий, включающих 478 самолетов, обойдется США и союзникам в 34 миллиарда долларов, что станет крупнейшим контрактом в истории Пентагона.

Defence Blog отмечает, что цены на F-35B Lightning II и F-35C Lightning II также снизились, однако не приводит конкретных сумм.

В июне стало известно, что японский F-35A Lightning II утонул 9 апреля в Тихом океане из-за "потери ориентации в пространстве" пилотом.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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