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12.06.2019
Газета.ru

Избежать ядерной войны: Конгресс хочет диалог с Россией

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Источник изображения: gazeta.ru

Конгресс США хочет создать группу для диалога с РФ в военной сфере

Если проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год будет принят, Пентагон должен будет в течение 60 дней сформировать рабочую группу высокого уровня для ведения диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере. Цель такого предприятия, по задумке автора законопроекта, - предотвратить просчеты, которые могут повлечь за собой применение одной из сторон ядерного оружия.

Пентагон должен сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере во избежание просчетов, которые могут привести к применению Москвой, Вашингтоном, Пекином и Пхеньяном ядерного оружия. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на 2020 финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адамом Смитом - демократом, конгрессменом от штата Вашингтон. Текст законопроекта был обнародован в понедельник.

В документе предлагается "не позднее, чем через 60 дней" после вступления его в силу создать рабочую группу в составе старших должностных лиц оборонного ведомства.

Кроме того, Смит добивается того, чтобы министерство обороны "не позднее чем, через 150 дней" после формирования такой группы подготовило и передало комитетам по иностранным делам и по делам ВС сената и палаты представителей конгресса рекомендации по конкретным, практическим и рассчитанным на ближайшую перспективу инициативам, призванным сократить угрозы возникновения ядерной войны.



Вместе с этим конгрессмен настаивает на сохранении в силе запрета на выделение из федерального бюджета США средств на двустороннее военное сотрудничество с Россией. При этом он подчеркнул, что речь не идет о запрете двустороннего диалога по военным каналам, нацеленного на сокращение риска возникновения конфликта.

Смит фактически поддержал инициативу администрации американского лидера Дональда Трампа, которая предполагает подключение Китая к процессу ядерного разоружения. "Я считаю чрезвычайно важным поддержание дискуссий по контролю над вооружениями между нами [американцами] и россиянами, особенно когда речь идет о ядерных боезарядах. И да, я считаю, что в этот разговор теперь надо вовлекать и китайцев тоже. Если мы пытаемся предотвратить катастрофическую войну - с применением ядерных вооружений или без них, последствия, которые бы она имела для всего мира, - то нам надо вести эти обсуждения, вести эти переговоры", - подчеркнул конгрессмен.

По мнению законодателя, американскому правительству необходимо провести независимое исследование вопроса, следует ли Вашингтону начать проводить политику, официально провозглашающую отказ от использования первым атомных боезарядов. Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не поддерживает проведение такого курса.

Вместе с тем Смит заявил, что Белый дом пока не определился со своими подходами к ключевым вопросам контроля над вооружениями.

Он также отрицательно ответил на просьбу сообщить, почему Трамп, как стало известно на днях, только в будущем году определится с отношением к российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Я не слышал от них никаких объяснений. И я по-настоящему обеспокоен этим [вопросом]", - подчеркнул законодатель.

В этом контексте он также негативно отозвался о роли помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в межведомственных обсуждениях в Вашингтоне вопросов разоружения и контроля над вооружениями. Смит предположил, что Болтон наверняка будет добиваться выхода американской стороны из СНВ-3.

"Однако история, особенно касающаяся влияния Джона Болтона Он не является поклонником договоров. Поэтому я не рассматриваю как воодушевляющий знак то, что он пользуется большим влиянием [в администрации США]. Мне кажется вероятным, что он постарается найти способ выйти [из нового ДСНВ] - точно так же, как они [администрация Трампа] вышли из ядерной сделки [с Ираном] и ДРСМД [российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - заявил конгрессмен.

Его обеспокоенность по поводу договора разделяют также восемь американских сенаторов и членов палаты представителей конгресса США, которые 6 июня направили письмо американскому президенту, в котором призвали его продлить СНВ-3. Срок его действия истекает в 2021 году.

"Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ СНВ-3, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года", - указано в распространенном в среду заявлении конгресса США.

Составители документа считают, что без наложенных СНВ-3 ограничений Москва может быстро нарастить свой ядерный арсенал и таким образом вынудить США пойти на дорогостоящее и ненужное расширение своего ядерного арсенала для поддержания стратегической стабильности. По мнению законодателей, договор поможет избежать гонки вооружений.

Отказ же от соглашения они назвали перекрытием одного из последних взаимовыгодных путей российско-американского сотрудничества в этой области. Кроме того, в этом случае Соединенные Штаты лишатся возможности получать актуальную и точную информацию о ядерных возможностях РФ, убеждены конгрессмены.

"Если вы полагаете, что возможна лучшая сделка, чем СНВ-3, мы просим администрацию предоставить конгрессу подробности относительно того, что такое соглашение может включать, почему вы думаете, что Россия на него пойдет, а также почему сенат должен его одобрить",

- указали авторы письма.

Его подписали демократы Роберт Менендес, Элиот Энгел, Джек Рид, Марк Уорнер, Ричард Дурбин, Адам Смит, Адам Шифф и Питер Висклоски. Они также поставили ряд вопросов, ответы на которые должны прояснить политику администрации по вопросам контроля над ядерными вооружениями.


Лидия Мисник

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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