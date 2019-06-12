Le Figaro (Франция): Запад хочет подарить Россию китайцам?

Когда Генри Киссинджер вел переговоры для открытия дипломатических отношений с КНР и торможения гонки вооружений с СССР, он разработал свою знаменитую доктрину о треугольнике Вашингтон-Пекин-Москва. По его мнению, США в своей внешней политике всегда должны быть ближе к Китаю и России, чем две эти азиатские державы друг к другу. Сегодня ни о чем подобном больше не идет и речи.

Отмечая 6 июня 75-летие своей высадки в Нормандии, великие западные державы позвали на мероприятие Германию, но не посчитали нужным направить приглашение в Москву. При этом именно российская армия уничтожила 80% гитлеровских дивизий во время Второй мировой войны (при материальной и информационной поддержке Запада). Владимир Путин не стал публично выражать возмущение по поводу такого дипломатического хамства. В тот день у него были более важные занятия: он принимал в Кремле китайского лидера. Си Цзиньпин приветствовал российского коллегу как настоящего друга и подчеркивал прочность стратегического партнерства Китая и России, отметив, что оно еще никогда не было таким тесным в современной истории. Россияне объявили, что сделали выбор в пользу технологий Huawei для развития своих будущих сетей пятого поколения. Обвиненная в демпинге и шпионаже китайская компания недавно попала в черный список правительства США, который запрещает американским предприятиям вести с ней какой-либо бизнес.

Когда Генри Киссинджер возглавлял американскую дипломатию и вел переговоры для открытия дипломатических отношений с КНР и торможения гонки вооружений с СССР, он выработал свою знаменитую доктрину о треугольнике Вашингтон-Пекин-Москва. По его мнению, Америка в своей внешней политике всегда должна быть ближе к Китаю и России, чем две эти азиатские державы друг к другу. Сегодня ни о чем подобном больше не идет и речи. Продолжая свою карательную политику в отношении двух этих стран (персональные и торговые санкции против России с 2014 года, таможенные пошлины и технологический бойкот Китая с весны 2019 года), США успешно толкнули их в объятья друг друга.

50 лет назад Америка развернула дипломатические усилия в отношении СССР, чтобы тот отказался от развертывания тактических ядерных ракет в пограничной конфронтации с КНР на реке Уссури. Сегодня Россия отправляет на юг корабли Тихоокеанского флота, чтобы поддержать Китай. Как показал инцидент 7 июня 2019 года, российские суда будут провоцировать в море корабли 7-го американского флота, чья задача в том, чтобы помешать Пекину подмять под себя Южно-Китайское море (его воды также омывают Филиппины, Малайзию, Бруней и Вьетнам). Китайский флот начал робко появляться в Средиземном море, но российские моряки поддержали китайских союзников в Тихом океане без малейшего намека на робость.

Китай - стратегический соперник США

Китай представляет собой настоящего стратегического соперника для США. Россия больше не может претендовать на этот статус, поскольку ее экономика в семь раз меньше американской. Как бы то ни было, она остается великой военной державой, а Сибирь обладает гигантскими природными ресурсами. Поэтому Запад допускает огромную стратегическую ошибку, толкая в объятья Китая нацию, которая принадлежит к европейской культуре со времен Петра Великого.

Американские неоконсервативные идеологи нанесли непредставимый ущерб интересам Запада. Они подорвали внутриукраинское политическое соглашение 21 февраля 2014 года (было подписано под эгидой Франции, Германии и Польши) и спровоцировали тем самым реакцию России в Крыму. Был ли Путин прав, что вмешался затем в Донбассе летом 2014 года, чтобы поддержать настроенное против Киева сепаратистское движение? Конечно же, нет. Тем не менее эта ошибка Кремля не оправдывает остракизм в адрес России со стороны Запада, который в 2014 году прогнал ее из большой восьмерки. Киссинджер умел вести переговоры с Москвой и Пекином без отступлений по имевшимся между ними разногласиям. Неоконсерваторы же видят все в черно-белом свете. Они опьянены своей морализаторской риторикой и неспособны выстраивать прагматичный диалог. Дипломатический бойкот России стал большим промахом Запада, который нуждается в ней в Тихом океане. Мы повторяем ошибку с Рапалльским договором, который подписали в апреле 1922 года Германия и СССР (мы бойкотировали его в дипломатическом плане). Ратенау тогда добился от Чичерина формирования в России тайных тренировочных лагерей для немецкой бронетанковой армии и авиации…

Хотя Парижу следует продолжать оказывать военную помощь союзникам по НАТО (в частности Прибалтике), он должен в обязательном порядке восстановить дружеские связи с Россией, чтобы однажды вернуть ее в европейскую семью, из которой она вообще не должна была выходить.

Рено Жирар (Renaud Girard)