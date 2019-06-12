Советник НАТО: вызовы и угрозы со стороны России вполне реальны (Delfi, Латвия)

В балтийском регионе Россия якобы проводит непрозрачные военные учения и осуществляет политику дезинформации. Подобная антироссийская риторика присуща для натовских военных и экспертов. Особенно цинично она звучит сегодня на фоне того, что 9 июня в Балтийском море стартовали военно-морские учения Североатлантического альянса "Балтопс".

Рига - Брюссель - Граница между конфликтом, войной и миром становится очень зыбкой. В регионе, где находятся страны Балтии, Россия проводит непрозрачные военные учения и осуществляет политику дезинформации. Вызовы и угрозы со стороны России являются вполне реальными. Об этом в интервью порталу Delfi рассказал советник НАТО по России Роберт Пшель.

Delfi: Какова роль региона стран Балтии во взаимодействии НАТО с Россией?

Роберт Пшель: Страны Балтии находятся на восточном фланге НАТО. Все союзники согласны с тем, что угрозы, которые формально называются гибридными, они имеют разные элементы, но эти угрозы чрезвычайно реальны для тех же стран Балтии и для других небольших стран.

Гибридные угрозы включают в себя не только традиционные военные элементы, но и самые необычные: все может стать каким-нибудь инструментом влияния. Граница между конфликтом, войной и миром [становится очень зыбкой].

С другой стороны, есть действия России в чисто военной области. Здесь мы говорим прежде всего об Украине. Но Россия проводит военные учения и в регионе, [где находятся страны Балтии]. Эти учения весьма непрозрачны, в них используется симуляция нападения, бывали и учения с симуляцией ядерных ударов. Конечно, это больнее касается стран, которые являются соседями России.

Если мы посмотрим на политику дезинформации, то она очень часто используется в самых разнообразных вариантах. Например, использует тот факт, что значительная часть населения какой-то страны смотрит и слушает определенные средства массовой информации, пользуется определенными социальными сетями. Понятно, что со стороны России ведется попытка заниматься дезинформацией [в этих медиа].

Есть разные причины, по которым союзники [рассматривают эти угрозы] очень серьезно. Хочу подчеркнуть одно. То, что все три страны Балтии являются частью большой семьи, в которой каждая страна остается полностью суверенной, принимает свои решения, проводит выборы и так далее. Но давайте поговорим с операционной точки зрения. Вот, например, воздушное пространство. Оно является суверенным у каждой страны. Но с точки зрения потенциальной обороны это уже воздушное пространство НАТО. Поэтому [в Балтии] присутствуют истребители, которые действуют на ротационной основе, проводятся учения, имеется присутствие военнослужащих из разных стран. Вызовы и угрозы - они реальные.

- Вы говорите о вызовах и угрозах со стороны России?

- Да. Но с других сторон тоже. Например, кибератака может произойти из любой страны.

Но с другой стороны, коллективные усилия [в оборонной сфере] являются более эффективными. Пятая статья устава НАТО (см. текст Устава НАТО по ссылке) в каждых условиях имеет огромное значение. Поэтому тем, кто даже на 10 секунд задумался о такой обстановке (в 5 статье говорится о реакции НАТО на вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке, - примечание Delfi), мы советуем думать три раза, потому что пятая статья абсолютно реальна.

Хочу отметить еще одно обстоятельство. Мы уже говорили о гибридных угрозах. На встрече в верхах в Брюсселе в прошлом году союзники приняли решение о том, что потенциально даже гибридная атака может стать причиной для активизации пятой статьи устава НАТО.

Пятая статья Устава НАТО

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

- Сейчас Россия наращивает милитаризацию Калининградской области, которая всегда и так была довольно милитаризированной. Имеет ли это какое-то стратегическое значения с точки зрения НАТО или это просто рассматривается как один из операционных шагов на большой шахматной доске?

- Мы на это смотрим в рамках какой-то большой картины. Милитаризация региона происходит в Калининградской области, и в Крыму, который для нас является частью Украины. Осуществляются серьезные военные действия. Например, все эти полеты бомбардировщиков, разные кибератаки и так далее.

Если снова говорить о большой картине, то нельзя говорить, что какой-то один элемент имеет фундаментальное значение. Например, ракеты "Искандер" в Калининградской области. О них можно говорить что угодно, но они не являются оборонительной системой. Эту систему можно использовать для нападения.

Поэтому мы все надеемся, все союзники НАТО надеются, что Россия вернется систему соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД, текст по ссылке - Что такое РСМД). И Россия отлично знает, что нужно сделать. Но факты таковы, что нарушающие этот договор ракетные системы уже размещены.

Почему вообще был принят этот договор? Потому что ракетные системы короткой и средней дальности - опасны, поскольку они очень сокращают время полета ракеты, а там может находиться и ядерное оружие и что угодно. Для [ограничения использования этих систем] и был задействован РСМД. А сегодня такие системы уже функционируют. Все союзники НАТО согласны с тем, что договор был нарушен. Надеемся, что Россия вернется [к его выполнению]. Просто повторю: эти ракетные системы, которые запрещены договором, существуют уже сегодня. Это не "Искандеры", а другие [российские] ракеты, хотя есть и множество других элементов.

Короче говоря, мы это не придумываем. Мы говорим о конкретных действиях, имеющих те или иные последствия, а потом на них реагируем.

- Недавно со стороны военного командования Польши прозвучало предложение организовать единую воздушную оборону всего Балтийского региона. Каковы перспективы этого предложения?

- Сложно это комментировать. Есть много элементов коллективной обороны. Мы уже говорили о воздушном пространстве, но этот коллективный момент присутствует в разных элементах, например, в использовании радаров и так далее. Одно очевидно: сотрудничество не только в военной области не только в рамках НАТО, но и между странами-соседями - это всегда хороший процесс, потому что он повышает уровень безопасности.

Будем откровенны: ведь [такая инициатива] связана с ресурсами и деньгами. Если страны могут помочь друг другу, то, скажем, три страны покупают какую-то систему, и НАТО в этом плане никаких решений не принимает. Есть множество стран, которые определяют свой вклад в НАТО через совместные проекты. Эта тенденция связана как с технической эффективностью, так и с вопросом ресурсов. Такие проекты имеют смысл.

Ким Космачев