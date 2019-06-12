Войти
12.06.2019
Российская газета

Самолету президента США урежут возможности

56
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

Новый "борт № 1" ВВС США, на котором перемещается по свету президент Соединенных Штатов, будет лишен возможности дозаправляться в воздухе. При этом дальность полета на штатном запасе топлива снизится на 1300 миль. Есть и другие ограничения, сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад Пентагона о планах военных закупок. Адресованный Конгрессу США документ не секретен, но с пометкой "только для официального использования".

В числе прочих приобретений армии США в докладе говорится о двух самолетах VС-25 - версии пассажирского лайнера Boeing-747, переоборудованной для перевозки главы государства. Те самолеты, на которых сейчас летает Дональд Трамп, выпущены в 1986-1990 годах и требуют замены. Несмотря на то, что стоимость программы обновления Air Force One сравнялась с ценой авианосца - 5,3 миллиарда долларов, - возможности самолетов будут при этом значительно урезаны. Так дальность полета VC-25 составит 5900 морских миль против 7100 у прежней модели. Новый президентский борт сможет перевозить лишь 71 пассажира, на то же количество абонентов рассчитана бортовая аппаратура связи. Нынешний CV-25 способен принимать на борт  80 человек, не считая экипажа. Снижение характеристик военные оправдывают экономией бюджетных средств.

- Разумного объяснения тому, что президентский самолет может пролететь 5900 миль, а его гражданский прототип - 7800, нет, - пишет The Drive. Равно как и тому, что без системы дозаправки в воздухе Air Force One лишится ключевой функции - удерживать президента и его ближайших помощников в воздухе продолжительное время. Чтобы избежать посадки на небезопасных аэродромах, главе США в случае крупного вооруженного конфликта придется пересесть в воздушный командный пункт E-4B - у того возможность заправляться топливом в полете имеется. А VC-25 останутся исключительно представительские функции.

Еще более анекдотичным выглядит желание Трампа изменить бело-голубую окраску "борта номер один", введенную президентом Кеннеди. Однако это решение возможны лишь после 2021 года, а тогда и глава государства может смениться, а вопрос ливреи - отпасть сам собой.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец
Похожие новости
26.03.2019
Цена самолетов президента США сравнялась с авианосцем
01.02.2019
Самолетам не сесть: самый дорогой авианосец США сбоит
29.11.2018
Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец
12.11.2018
Ядерный привет
20.04.2017
ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра