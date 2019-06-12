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12.06.2019
ТАСС

Девушек в третий раз наберут на летные специальности в краснодарском училище в этом году

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Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов
Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова (c) mk.ru / Геннадий Черкасов.
Источник изображения: bmpd

При поступлении учитываются как оценки за Единый государственный экзамен, так и результаты специальных вступительных испытаний

ТАСС, 11 июня. Третий набор девушек на летные специальности пройдет в 2019 году в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"В этом году будет набор. Это плановый набор девушек в училище для подготовки в качестве летчиков", - сказал Юдин.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка. При поступлении учитываются как оценки за Единый государственный экзамен, так и результаты специальных вступительных испытаний: медкомиссии, тестирований по физподготовке и в рамках профессионального отбора.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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