Войти
12.06.2019
Российская газета

Т-55 с "реактивной броней" выдержал прямое попадание ПТУР в Сирии

65
0
0
Источник изображения: rg.ru

Т-55МВ правительственных войск Сирии в ходе боевых действий в Северной Хаме был атакован противотанковой ракетой террористов.

Судя по фото, появившимся в Сети, ПТУР попала в правую переднюю часть, туда, где находится бортовой экран с динамической защитой "Контакт", ее еще называют "реактивной броней". Все сработало штатно - боевая машина, по всей видимости, получила лишь внешние повреждения. Так, взрывом вывернуло надгусеничную полку. С башни были сорваны блоки с "Контактом" и инфракрасный прожектор.

"Пятьдесят пятый" остался на ходу и способен участвовать в уничтожении боевиков незаконных вооруженных формирований.

Это уже вторая за последнее время попытка уничтожить с помощью противотанковой ракеты танк такой модификации. В предыдущем случае "Корнет" попал в кормовую часть боевой машины.

На вооружении сирийской армии находилось 200 Т-55МВ. Данный вариант модернизации был разработан в Омске еще в 1980-е годы. Кроме динамической защиты, эти танки также получили систему управления огнем "Волна" с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

Благодаря наличию комплекса управляемого вооружения 9К116 "Бастион" появилась возможность применения ракет 9M117, которые можно запускать через 100-мм нарезную пушку.

Кстати, этот комплекс был впервые применен в реальной боевой обстановке именно в Сирии.

Танк получил специальную защиту от напалма "Сода". Мощность двигателя была повышена до 690 л.с., что позволило 41-тонной машине сохранить приемлемые характеристики подвижности.

Т-55МВ активно применялся правительственными войсками практически на всем протяжении конфликта и зарекомендовал себя, как хорошо защищенный и надежный танк.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Бастион
Корнет
Т-55
Похожие новости
11.09.2017
Семь лучших танков современности
27.03.2017
Как США уничтожили бы русские танки в случае войны (The National Interest, США)
27.07.2016
Иммунитет от "весны"
06.04.2016
Карабах воюет советским
15.04.2009
Россия продолжает наращивать усилия по продвижению ПВН на латиноамериканский рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра