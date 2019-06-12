США выделяют 6,5 млрд долларов Европе для "сдерживания России"

Конгресс США не намерен снижать сумму выделяемых Европе средств в рамках реализации программы "Европейская инициатива сдерживания", как этого требует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Конгрессмены предлагают увеличить финансирование Евросоюза на "сдерживание России".

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Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование программы "Европейская инициатива сдерживания" с 6,5 млрд. до 5,7 млрд. долларов в год, однако Конгресс США не только оставил данную сумму без изменений, но и предложил выделить дополнительно почти 800 млн. долларов для "сдерживания России". Изменения могут быть внесены в проект военного бюджета США на следующий финансовый год (начинается с 1 октября).

Предлагаем выделить Европе дополнительно 794,23 млн. долларов на нужды военного строительства, совершенствование противолодочной обороны и другие насущные приоритетные задачи по сдерживанию России и совместную работу с союзниками и партнерами

- говорится в проекте военного бюджета.

Проектом бюджета предписывает Госдепу и Минобороны США подготовить стратегию "противостояние российской агрессии в Черном море", стратегию "по предотвращению российского вмешательства в выборы" 2020 года и расширить запрет на "финансирование любой деятельности, направленной на признание суверенитета России над Крымом".

Также говорится, что США следует "продолжить ограничивать сотрудничество с Россией по военной линии", но предусмотреть необходимые меры, позволяющие снизить риски конфликтов.

Выделение средств Украине осталось без изменений, ей выделяется 250 млн. долларов, которые будут направлены на "инициативу по содействию безопасности" и на поддержку ВСУ. Отдельно оговаривается, что 50 млн. из этой суммы предназначено "только на летальное оборонительное оборудование".