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12.06.2019
Lenta.ru

Россия купит 98 "Ночных охотников"

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Источник изображения: Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министерство обороны России до 2027 года закупит 98 разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в перспективе в рамках действующей в течение 2018-2027 годов госпрограммы вооружений Минобороны может провести масштабные закупки военной техники.

В ноябре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Бондарев заявил, что Ми-28 "довели до ума" благодаря антитеррористической операции в Сирии.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывалась модернизированная версия Ми-28УБ. Главной особенностью Ми-28НМ считается надвтулочная радиолокационная станция.

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Страны
Россия
Сирия
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МИ-28
Ми-28Н
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Персоны
Бондарев Виктор
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