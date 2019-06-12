Конгрессмены дозрели до диалога с Россией в военной сфере
Конгресс США предложил Пентагону сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере, с целью предотвращения инцидентов, способных спровоцировать применение ядерного оружия.
Соответствующая инициатива содержится в проекте военного бюджета на 2020 финансовый год.
В тексте документа отмечается, что в течение 60 дней со дня его вступления в силу Пентагон должен сформировать группу из старших должностных лиц ведомства для переговоров с РФ, Китаем и КНДР "в целях сокращения риска просчетов, незапланированных последствий или случайностей, способных привести к ядерной войне".
Кроме того, министерство должно будет в течение 150 дней разработать конкретные шаги для реализации плана.
При этом проектом предлагается изучить вопрос о запрете Вашингтону первым применять ядерное оружие, пишет ТАСС.
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