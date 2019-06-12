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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

Конгрессмены дозрели до диалога с Россией в военной сфере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конгресс США предложил Пентагону сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере, с целью предотвращения инцидентов, способных спровоцировать применение ядерного оружия.

Соответствующая инициатива содержится в проекте военного бюджета на 2020 финансовый год.

В тексте документа отмечается, что в течение 60 дней со дня его вступления в силу Пентагон должен сформировать группу из старших должностных лиц ведомства для переговоров с РФ, Китаем и КНДР "в целях сокращения риска просчетов, незапланированных последствий или случайностей, способных привести к ядерной войне".

Кроме того, министерство должно будет в течение 150 дней разработать конкретные шаги для реализации плана.

При этом проектом предлагается изучить вопрос о запрете Вашингтону первым применять ядерное оружие, пишет ТАСС.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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