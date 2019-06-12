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12.06.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии реализует проект закупки в США ЗРК NASAMS-II

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NASAMS 2
Пусковая установка зенитной ракетной системы Kongsberg/Raytheon NASAMS 2 на позиции в ПВО Вашингтона (США).
Источник изображения: aviationintel.com

ЦАМТО, 11 июня. Минобороны Индии в настоящее время реализует проект закупки в США зенитного ракетного комплекса NASAMS-II (National Advanced Surface to Air Missile System-II).

Как сообщает газета Times of India, NASAMS-II, наряду с израильскими, российскими и национальными системами, будет включен в состав эшелонированной системы ПВО/ПРО столицы страны.

Источники в Министерстве обороны сообщили Times of India, что окончательный вариант письма с принятием предложения о продаже NASAMS-II, вероятно, будет направлен в США к июлю-августу. Общая стоимость поставки оценивается в 60 млрд. рупий (около 1 млрд. долл.).

Несколько раундов переговоров, включая выбор площадок для размещения батарей вокруг Нью-Дели, уже состоялись. Поставки планируется завершить через два-четыре года после подписания контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года Совет по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) в США зенитного ракетного комплекса NASAMS-II (National Advanced Surface to Air Missile System-II). Это позволило направить в США официальное "письмо с запросом" (LoR) о возможности продажи ЗРК.

Согласно предложенному проекту системы ПВО/ПРО столицы Индии Нью-Дели, NASAMS будет включен в нижний эшелон данного решения и обеспечит поражение целей ракетами AIM-120C-7 AMRAAM на дальностях до 25 км. Внешний периметр противоракетной обороны Нью-Дели будут обеспечивать разрабатываемые DRDO перехватчики AAD (Advanced Air Defence) и PAD (Prithvi Air Defence), которые должны поражать ракеты противника, запускаемые с расстояния 2000 км на высотах от 15-25 км до 80-100 км. Второй эшелон системы ПРО обеспечат комплексы С-400, в состав которых войдут ракеты с дальностями перехвата 120, 200, 250 и 380 км. Предполагается, что они поступят на вооружение с октября 2020 года по апрель 2023 года. Следующий эшелон обеспечат ЗРК средней дальности "Барак-8" с дальностью перехвата 70-100 км, совместно разработанные Israeli Aerospace Industries и DRDO. ЗРК "Акаш" (дальность стрельбы до 25 км) национальной разработки займут интервал между "Барак-8" и NASAMS.

Хотя США оказывают на Индию давление с целью рассмотрения возможности покупки систем ПРО THAAD и ЗРК "Пэтриот" PAC-3, источники в Министерстве обороны заявили, что Индия не намерена отказаться от сделки с Россией на поставку пяти дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд. долл.

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Страны
Израиль
Индия
Россия
США
Продукция
Akash
AMRAAM
Barak-8
NASAMS
Patriot ЗРК
THAAD
С-400 Триумф
Компании
DRDO
Проекты
2020-й год
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