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12.06.2019
Российская газета

Минобороны купит сотню "Ночных охотников"

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Источник изображения: rg.ru

До 2027 года Минобороны России приобретет 98 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

- В обозримой перспективе военное ведомство планирует провести масштабные закупки различной военной техники. Контракты будут выполняться в рамках действующей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, - сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

Ранее о готовности военных заказать сразу сотню вертолетов Ми-28НМ рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Производство машин уже началось в Ростове-на-Дону. Параллельно строевые вертолеты будут оснащаться новыми противотанковыми ракетами "Хризантема-М" с дальностью поражения до 10 километров и бортовыми комплексами обороны.

Ми-28НМ - всепогодный ударный вертолет нового поколения. Впервые в ВКС России на нем установлен надвтулочный радар кругового обзора, дающий экипажу более оперативную и достоверную информацию о боевой обстановке. Дублированная система управления позволяет пилотировать машину обоим членам экипажа. Модернизации подверглись двигатель, авионика и большинство бортовых систем.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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