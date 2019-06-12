Приборы разведки для экипировки "Ратник" и другую продукцию "Швабе" оценили российские военные специалисты
Общеотраслевая информация, Электроника и оптика, Стрелковое оружие, Специальные и защитные средства, Состояние и перспективы ОПК, Новые разработки:
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/
Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Казанское предприятие "Швабе - Технологическая лаборатория" представило на прошедшей на базе 3-го ЦНИИ Минобороны РФ выставке оптические изделия для наведения и наблюдения за объектами, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".
"Большой интерес посетители проявили к всесуточным приборам разведки для боевой экипировки "Ратник", а также к прицельному комплексу с обзорной телевизионной камерой", - сказал генеральный директор "Швабе - Технологическая лаборатория" Андрей Коньков, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что участие в подобных мероприятиях - это хорошая возможность оценить потенциал отечественной продукции с позиции конечного потребителя.
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