Приборы разведки для экипировки "Ратник" и другую продукцию "Швабе" оценили российские военные специалисты

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Казанское предприятие "Швабе - Технологическая лаборатория" представило на прошедшей на базе 3-го ЦНИИ Минобороны РФ выставке оптические изделия для наведения и наблюдения за объектами, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Большой интерес посетители проявили к всесуточным приборам разведки для боевой экипировки "Ратник", а также к прицельному комплексу с обзорной телевизионной камерой", - сказал генеральный директор "Швабе - Технологическая лаборатория" Андрей Коньков, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что участие в подобных мероприятиях - это хорошая возможность оценить потенциал отечественной продукции с позиции конечного потребителя.