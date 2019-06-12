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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Приборы разведки для экипировки "Ратник" и другую продукцию "Швабе" оценили российские военные специалисты

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Казанское предприятие "Швабе - Технологическая лаборатория" представило на прошедшей на базе 3-го ЦНИИ Минобороны РФ выставке оптические изделия для наведения и наблюдения за объектами, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Большой интерес посетители проявили к всесуточным приборам разведки для боевой экипировки "Ратник", а также к прицельному комплексу с обзорной телевизионной камерой", - сказал генеральный директор "Швабе - Технологическая лаборатория" Андрей Коньков, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что участие в подобных мероприятиях - это хорошая возможность оценить потенциал отечественной продукции с позиции конечного потребителя.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Швабе ОАО
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