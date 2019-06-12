"Роскосмос" сорвал сроки выпуска "Ангары"

Омский "Полет" (филиал московского "Центра Хруничева") сорвал сроки выпуска второй легкой и третьей тяжелой ракет семейства "Ангара", сообщает РИА Новости.

Согласно приказу, подписанному директором "Полета" Виктором Шулико, задержка по изготовлению носителей в 2019 году составляет от трех месяцев (в случае тяжелой "Ангары-А5") до года (вторая ступень легкой "Ангары-1.2").

В документе перечисляются причины возникновения "критической ситуации": слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (конструкторское бюро "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения) и срыв сроков поставки комплектующих ("Ракетный космический завод", "Воронежский механический завод").

В "Центре Хруничева" агентству подтвердили "локальные отставания от производственных графиков выпуска продукции в связи с реорганизацией производства в условиях продолжающейся реконструкции предприятия с целью создания замкнутого цикла изготовления ракет-носителей". Гендиректор московского предприятия Алексей Варочко уверен, что ракеты будут изготовлены вовремя. По его словам, в приказе идет речь о "внутреннем производственном графике предприятия, смещенном на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов".

Пуск второй "Ангара-1.2" намечен на конец года, третьей "Ангары-А5" — на 2020 год. Второй старт "Ангары-А5" запланирован на декабрь.

В июне стало известно, что второй пуск "Ангары-А5" с Плесецка будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки.

В мае сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2" (грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны при старте с Плесецка) оказалась дороже средних носителей "Союз-2.1а" (до 7 тонн) и "Союз-2.1б" (до 7,85 тонны) почти на 700 миллионов рублей.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.