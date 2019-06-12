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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

Китайский авианосец пощекотал нервы минобороны Японии

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Авианосец "Ляонин"
Авианосец "Ляонин" в прошлом гражданстве был "Варягом".
Источник изображения: Stringer/Reuters

Первый авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) "Ляонин" прошел между южными японскими островами Окинава (главный в одноименной префектуре) и Миякодзима. Об этом сообщил телеканал NHK.

Никаких заходов в территориальные воды Японии при этом не зафиксировано. Корабль прошел из Восточно-Китайского моря по направлению в Тихий океан. Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.

Последний раз проход авианосца ВМС НОАК в этом районе отследили в декабре 2016 года.

На данный момент КНР располагает двумя авианосцами. Первый, "Ляонин", был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй китайские судостроители соорудили по этому же проекту, но строили исключительно силами национальной промышленности, говорит ТАСС.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Китай
Украина
Япония
Проекты
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1164 Атлант
Авианосец
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