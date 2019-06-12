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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

США разрушают режим контроля над вооружениями - Лавров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил власти США в стремлении разрушить режимы контроля над вооружениями в мире. США сеют хаос и разжигают конфликты в разных регионах мира, заявил Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях" в Москве.

Российский министр поставил в вину США стремление к односторонним геополитическим преимуществам и сохранению за собой единственного центра принятия решений, а также пагубные действия в рамках "узкокорыстных" задач.

США продолжают наносить мощные удары по архитектуре международной безопасности, которая сформировалась после Второй мировой войны, цитирует Регнум Лаврова. Он также заявил, что санкции и торговые войны - это нечестные методы Вашингтона, противоречащие нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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