Российский флот пополнится современным патрульным кораблем

В состав ВМФ России будет принят новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, сообщили в Минобороны РФ.

У причала Новороссийской военно-морской базы состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле. В ходе церемонии будет зачитан приказ Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о приеме патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в состав ВМФ.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" назван в честь советского контр-адмирала Дмитрия Дмитриевича Рогачева. В Великую Отечественную войну Волжская флотилия под командованием Рогачева сыграла важную роль в обороне Сталинграда.

После окончания войны он занимал должности командира учебного отряда, затем отряда и бригады строящихся кораблей в Зеленодольске. Рогачев умер 1 июня 1963 года, он похоронен в Зеленодольске (Республика Татарстан).