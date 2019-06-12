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12.06.2019
Военно-промышленный курьер

Российский флот пополнится современным патрульным кораблем

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Источник изображения: vpk-news.ru

В состав ВМФ России будет принят новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, сообщили в Минобороны РФ.

У причала Новороссийской военно-морской базы состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле. В ходе церемонии будет зачитан приказ Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о приеме патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в состав ВМФ.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" назван в честь советского контр-адмирала Дмитрия Дмитриевича Рогачева. В Великую Отечественную войну Волжская флотилия под командованием Рогачева сыграла важную роль в обороне Сталинграда. 

После окончания войны он занимал должности командира учебного отряда, затем отряда и бригады строящихся кораблей в Зеленодольске. Рогачев умер 1 июня 1963 года, он похоронен в Зеленодольске (Республика Татарстан).

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22160
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