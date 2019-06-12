Пентагон приводит свои угрозы в действие

Турецкие пилоты, проходившие на военно-воздушной базе "Люк" в США обучение на истребителях F-35, отстранены от полетов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собеседника в Пентагоне.

Такое решение, как отмечается, принято из-за ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, от которых Анкара не намерена отказываться.

"Если Турция не изменит свою политику, мы продолжим работу над сворачиванием программы обучения её пилотов на F-35", - сказали в Пентагоне.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре ЗРК С-400 "Триумф" в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд. Поставка турецкой стороне первых батарей ЗРК С-400 ожидается уже в июле текущего года, а в октябре они заступят на боевое дежурство.