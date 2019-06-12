Бросок на Приштину - британский Chieftain не стал спорить с русским гранатометчиком

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.

Для войск НАТО, которые планировали использовать воздушную гавань, рейд ВДВ стал полной неожиданностью. США, Великобритания, Франция, Германия и Италия не планировали допускать участия России в миротворческой операции на территории бывшего автономного края Югославии, но после марш-броска десантников западные страны были вынуждены считаться с интересами Москвы.

О том, как готовился план захвата Слатины, RT рассказал командующий ВДВ России в 1996 - 2003 годах генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

На вопрос, был ли план на случай, если бы натовские войска вступили в бой с нашей бронегруппой, генерал сказал: "Плана Б не было. Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твёрдая уверенность: вооружённого ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует. Они, может быть, и хорошие солдаты - американцы, англичане, французы, немцы. Но таких бойцовских качеств, как у нас, у них нет. Плюс миротворческая операция была международной, поэтому был расчёт на то, что натовские генералы потеряют много времени на согласование действий. Так, собственно, и вышло. Дерзость оказалась оправданной".

Шпак также рассказал о первых встречах с натовцами: "Мне позже докладывали непосредственные участники. Британский танк Chieftain подъехал вплотную к нашему младшему сержанту. Тот не шелохнулся. Вышел английский офицер: "Господин солдат, это наша зона ответственности, убирайтесь!" Наш солдат ему отвечает, мол, знать ничего не знаю, стою на посту с приказом никого не пропускать. Британский танкист требует позвать русского командира. Приходит старший лейтенант Николай Яцыков. Он также сообщает, что ничего не знает ни о каких международных договорах, а выполняет приказ своего командования. Англичанин говорит, что тогда блокпост сомнут танками. Российский офицер командует гранатомётчику: "Прицел 7. Заряжай!" Британский офицер ещё продолжает угрожать, а механик-водитель Chieftain уже начал сдавать боевую машину назад… Нельзя российского десантника пытаться взять на испуг. Он сам кого угодно напугает".

Говоря об итогах броска, генерал отметил, что после нашего демонстрационного показа военных мускулов в Косове уважение западных генералов к нам заметно выросло. И политиков тоже. Россия впервые за многие годы показала всем, что без неё мировые проблемы решать нельзя, не получится.

"Для меня важнее, что тогда, в июне 1999 года, прошёл небывалый подъём патриотического самосознания как в России, так и в Сербии. Мы вновь почувствовали себя сильными, а сербы увидели, что они не одиноки в мире, что права их народная пословица "На небе - Бог, а на земле - Россия!"

Сейчас Сербия из-за дружбы с нашей страной вновь переживает трудные времена. Но люди там верят, что Россия их не бросит. Правильно думают. Если в конце 1990-х мы только продемонстрировали на Балканах свою волю, то сейчас к воле добавилась мощь", - подчеркнул Шпак.