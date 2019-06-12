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12.06.2019
WarSpot

Японские ВВС назвали причину крушения истребителя F-35A

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Источник изображения: warspot.ru

Причиной крушения истребителя F-35A японских ВВС стал человеческий фактор. Вчера, 10 июня, министр обороны Японии Такеши Ивайя объявил официальную версию причины катастрофы, произошедшей 9 апреля.

"Весьма вероятно, что пилот страдал от головокружения или пространственной дезориентации и не знал о своём состоянии", — заявил Ивайя.

Истребитель F-35 в Японии.

Источник изображения: thedrive.com

По словам министра, от пилота не было получено никакого сигнала бедствия, и расследование инцидента не выявило того, что он пытался его подать. 4 июня Япония официально прекратила поиски пропавшего самолёта, а 7 июня в японских СМИ появилась информация о том, что обнаружены останки пилота.

По официальной информации, самолёт врезался в воду на скорости 1100 км/ч. Поисковики сумели обнаружить только малую часть обломков, лежащих на глубине 1500 м. Среди прочего обнаружен сильно повреждённый регистратор полётных данных, в котором отсутствует модуль памяти.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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