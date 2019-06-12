На $50 млн больше: Конгресс увеличит военную помощь Украине

Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году

В военном бюджете Пентагона на 2020 финансовый год может быть заложено $250 млн на оказание помощи Киеву. Такие планы обозначены в соответствующем проекте, подготовленном конгрессом. Чтобы направить его на подписание президенту США, его должны утвердить обе палаты. О выделении такой суммы на поддержание обороны Украины публично заявляют еще с середины мая.

Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на следующий год. Его подготовил председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адамом Смитом (демократ от штата Вашингтон). Текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, был обнародован в понедельник, 10 июня.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - указано в законопроекте.

Таким образом, Вашингтон увеличит военную поддержку Украины по сравнению с текущим годом, на который в бюджете США на эту цель было выделено $200 млн.

Кроме того, составители документа предложили продлить на год запрет на использование бюджетных средств для осуществления "любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

Законодатели также попросили главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября этого года представить отчет о стратегии Соединенных Штатов "по противодействию российским угрозам на Черном море".

Поправки, предлагаемые к законопроекту о бюджете американского военного ведомства в 2020 году, будут обсуждаться на заседании комитета 12 июня. После этого документ рассмотрит вся палата представителей, а затем к работе подключится сенат. Чаще всего весь процесс длится до осени. Если обе палаты конгресса утвердят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.

О таких планах американской стороны еще в середине мая сообщал "Укринформу" посол Украины в США Валерий Чалый, по словам которого Вашингтон предусматривает увеличение ежегодно выделяемых Соединенными Штатами средств на поддержку Украины в оборонной сфере.

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отмечал дипломат.

Украинский посол уточнил, что деньги будут выделены на военно-техническую помощь, в том числе летальное оружие оборонительного характера, а также на поддержку министерства Украины по делам ветеранов и на проведение ряда реформ.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году - свыше $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - обратил внимание Чалый.

Впрочем, с такими оценками он явно поторопился, поскольку сами Штаты хотя и решили увеличивать военную поддержку Украине, все же не настолько радикально. О том, что американские власти начали формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на 2020 год, стало известно за несколько дней до такого громкого заявления Чалого. Но уже тогда в нем была обозначена та существенно меньшая сумма, которую сейчас и обсуждают в конгрессе. Согласно документу, "$250 млн настоящим предписывается (потратить), сделать их доступными до 30 сентября 2020 года" для оказания помощи украинской стороне.

Из этой суммы $50 млн должно пойти на предоставление государству летального оружия для повышения уровня обороны на Украине. Остальные средства будут направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.

Несмотря на активную поддержку Украины со стороны США, первая все же не перестает напоминать о себе. На прошедшей 30 мая в Киеве встрече с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо) украинский лидер Владимир Зеленский сообщил ему, что

украинская армия нуждается в новых системах вооружений.

Сам американский политик заявил об этом 5 июня на выступлении в сенате.

Помимо потребности в вооружении стороны также говорили о "российской пропаганде", которую Москва якобы проводит вдоль восточной границы Украины, отметил Портман.

Кроме того, он пообщался с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Портман подчеркнул, что у них состоялся открытый и обстоятельный разговор о возможной помощи украинской армии со стороны США. По словам сенатора, он уже начал обсуждать этот вопрос со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил сената США и администрацией американского президента Дональда Трампа.

Лидия Мисник