Минобороны Украины подтвердило отказ от танков "Оплот"

Министерство обороны Украины подтверждает информацию о том, что не имеет заключенных контрактов на поставку в ВСУ ОБТ "Оплот" и в ближайшее время заключать их не собирается. Основная причина отказа от танка - наличие в конструкции российских комплектующих.

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Украинское военное ведомство не планирует закупать для ВСУ танки "Оплот" по причине наличия в конструкции деталей, изготовленных в России. При этом уточняется, что после того, как будут проведены работы по полному замещению российских деталей, Минобороны рассмотрит вопрос целесообразности закупок данного танка. Исследовательские работы по импорзамещению ведет Харьковское КБМ им. Морозова.

Причиной отказа от ОБТ "Оплот" явилась необходимость проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации

- говорится в сообщении Минобороны Украины.

Ранее об отказе Украины производить ОБТ "Оплот" по причине наличия в конструкции российских комплектующих заявлял директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам в Харьковском КБМ разрабатывается проект нового "Оплота", целиком собранного из украинских комплектующих.

Згурец заявил, что вместо "Оплотов" на Украине будут выпускать танки Т-64 новой модернизации, который будет практически идентичным по эффективности "Оплоту", но стоить при этом будет значительно дешевле.

Танк "Оплот" является модернизированной версией основного боевого танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. В настоящее время на вооружении ВСУ, по данным украинских источников, находятся 6 танков Т-84У "Оплот" в составе 14-й механизированной бригады.

Бывший президент Украины Порошенко обещал, что ОБТ "Оплот" начнет массово поступать в ВСУ в 2017 году.