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12.06.2019
Российская газета

Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой

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Источник изображения: rg.ru

Российский противодиверсионный самоходный береговой бомбометный комплекс ДП-62 "Дамба", созданный на базе реактивной системы залпового огня "Град", предназначен для поражения боевых пловцов противника и сверхмалых подводных лодок. Впрочем, попавшие под удар 122-мм метровых снарядов катера-амфибии и десантные судна противника также могут довольно сильно пострадать.

Мобильный комплекс был принят на вооружение советской армии еще в 1980 году. ДП-62 "Дамба" призвана прикрыть от диверсантов военно-морские базы и участки морского побережья на оперативных направлениях.

Пусковая автомобильная установка БМ-21ПД способна вести огонь в двух режимах: в автономном и с использованием гидроакустической станции. Заряжание ракетного пакета производится вручную с грунта или из транспортной машины, оборудованной унифицированными стеллажами. Транспортная машина способна перевозить 40 выстрелов.

Снаряд ПРС-60 способен поражать сверхмалые подводные лодки на глубине от трех до 200 метров на расстоянии от 300 метров до шести километров. Кроме того, имеется возможность уничтожения подводных диверсантов, для этого снаряд оснащается специальным наконечником. Вероятность поражения одиночного диверсанта при половинном залпе из 20 выстрелов составляет 99 процентов.

С 1998 года "Дамба" на базе грузовых автомобилей Урал-375Д поставляется на экспорт.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
ГАЗ Группа
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