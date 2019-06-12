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12.06.2019
Военное обозрение

Российский Су-27 "перехватил" над Балтикой два самолёта-разведчика

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Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота был поднят в воздух для перехвата и дальнейшего сопровождения двух самолетов-разведчиков США и Швеции, направлявшихся к российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник изображения: topwar.ru

Как говорится в сообщении, 10 июня российские средства контроля за воздушным пространством обнаружили над акваторией Балтийского моря два самолета-разведчика, державших курс на российскую границу. В целях недопущения нарушения государственной границы самолетами разведки США и Швеции в воздух был поднят самолет Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим".

10 июня над Балтийским морем были обнаружены две приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и сопроводил их, не дав приблизиться к российской госгранице

- говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщалось, в акватории Балтийского моря проходят учения НАТО Baltops-2019, в которых участвуют более 40 надводных и подводных кораблей, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран.

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