Запуск спутника "Метеор" с Восточного застрахуют на 4,571 млрд рублей

Страховкой также покрывается период летных испытаний спутника

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" с космодрома Восточный, следует из данных портала госзакупок. Страховкой также покрывается период летных испытаний спутника (до трех месяцев с момента отделения спутника от разгонного блока).

Страховая сумма установлена в размере 4,571 млрд рублей, начальная (максимальная) цена контракта - 640 млн рублей

Договор будет действовать с момента подписания до 4 июля 2020 года включительно.